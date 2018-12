Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Marktkorrektur habe sich im Verlauf des Berichtsmonats weiter fortgesetzt. Die politischen Turbulenzen in Europa, ein in aller Klarheit bekundeter Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie mehrere Warnmeldungen seitens der Unternehmen in Bezug auf die Ergebnisprognosen für 2019 hätten die Hoffnung auf eine zum Ende des Jahres eintretende Erholung zunichte gemacht. ...

