Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Fast 200 Ford Beschäftigte engagieren sich zu Weihnachten



- Viele Projekte laufen schon seit mehr als zehn Jahren



- Bandbreite von Weihnachtspäckchen bis Musizieren



Fast 200 Ford Beschäftigte haben sich in der Vorweihnachtszeit wieder für bedürftige Menschen engagiert und vielfältige Weihnachtsprojekte umgesetzt. Allein in Köln halfen 106 Freiwillige.



Ein traditionsreiches Projekt ist der Weihnachtskartenverkauf für Unicef, bei dem über 40 Beschäftigte bereits seit 2005 auf Kölner Weihnachtsmärkten ehrenamtlich Grußkarten für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen verkaufen. Andere Ehrenamtler beispielsweise musizierten in einem Seniorenheim oder besuchten mit Senioren, darunter eine 103-jährige Teilnehmerin, das Schokoladenmuseum in Köln.



Ebenfalls rund 40 Freiwillige sammelten 2.350 Weihnachtspäckchen für Kinder in Osteuropa, die Anfang Dezember in einem 45 Fahrzeuge starken Konvoi in Kinderheime, Schulen und Krankenhäuser geliefert wurden.



Das Forschungszentrum des Automobilherstellers in Aachen beschert bereits seit über zehn Jahren einem Aachener Kinderheim glückliche Weihnachten. An einer Pinnwand im Forschungszentrum suchen die Ford Mitarbeiter sich einen der Wunschzettel aus und sorgen so am Heiligabend für leuchtende Augen aller rund 90 Kinder und Jugendlichen.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Pressekontakt: Ute Mundolf Ford-Werke GmbH 0221/90-17504 umundolf@ford.com