Das Biotech-Unternehmen Evotec hebt seine Prognose für das Gesamtjahr 2018 an. An der Börse sorgt das für Jubel. Allerdings kann der Kurssturz von Anfang Dezember nicht wett gemacht werden. Fundamental hat das Papier ein dickes Plus, aber wird das reichen, den Kurs wieder nach oben zu bringen? Charttechnisch bietet zurzeit die 200-Tage-Durchschnittslinie Unterstützung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...