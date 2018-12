Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Mittwoch seine Verlustserie von zuletzt vier Handelstagen in Folge beendet. Auch wenn das Plus am Nachmittag etwas schmolz, rettete der Index einen kleinen Aufschlag von 0,2 Prozent auf 10.766 Punkte ins Ziel. Die wichtigste Nachricht des Tages steht mit der US-Zinsentscheidung am Abend allerdings erst noch an. An der Börse wird davon ausgegangen, dass die Fed die vierte Zinsanhebung im laufenden Jahr um 25 Basispunkte bekannt gibt - alles andere wäre eine große Überraschung. Sollte sie für das kommende Jahr einen weniger steilen Zinsanstieg als bisher in Aussicht stellen, könnte es am Donnerstag an der Börse nach oben gehen.

Post-Aktie geht im FedEx-Sog runter

Das Schlusslicht im DAX stellte mit einem Minus von 4,2 Prozent die Aktie der Deutschen Post. Hier belastete der gesenkte Ausblick des US-Wettbewerbers FedEx, der einen sich abschwächenden Welthandel als Grund nannte. Dagegen erholten sich Fresenius um 4,2 Prozent, nachdem die Analysten von Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen haben.

"Nach den sehr guten Zahlen für das dritte Quartal war mit einem solchen Schritt zu rechnen", so ein Aktienhändler zur erhöhten Ergebnisprognose bei Evotec. Die Evotec-Aktie legte um 3,9 Prozent zu.

Abverkauf bei Ceconomy

Um 17,5 Prozent abwärts ging es für die Ceconomy-Aktie. Ein Händler sprach von einem "enttäuschenden" Ausblick. Das Unternehmen mit den Ketten Saturn und Media Markt hat für 2019 leichte Rückgänge beim Gewinn in Aussicht gestellt und lässt die Dividende ausfallen. Die Freenet-Aktie fiel um 1,8 Prozent. Das Unternehmen war im Sommer bei Ceconomy eingestiegen.

Bereits seit Sommer diesen Jahres gibt es an der Börse Spekulationen und Berichte, dass Scout24 nicht abgeneigt sei, sich von einem Finanzinvestor kaufen zu lassen. Die Analysten von Liberum sehen in dem Unternehmen zudem ein attraktives Übernahmeziel. Scout24 besitze eine führende Position in mehreren Märkten, durch eine Zerschlagung könne ein Mehrwert geschaffen werden. Scout24 legten um 5,9 Prozent zu.

Die Aktien von CTS Eventim erhöhten sich um 4,3 Prozent. Grund war die Nachricht, dass das deutsch-österreichische Konsortium aus Kapsch Trafficcom und CTS Eventim in den nächsten zwölf bis 15 Jahren die geplante Pkw-Maut in Deutschland erheben soll. Der Auftrag hat für die Mindestlaufzeit von zwölf Jahren ein Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,5 (Vortag: 118,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,83 (Vortag: 3,79) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner, 11 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.766,21 +0,24% -16,65% DAX-Future 10.764,00 +0,06% -17,17% XDAX 10.763,93 +0,17% -16,31% MDAX 21.980,51 +0,24% -16,11% TecDAX 2.495,86 +0,64% -1,31% SDAX 9.627,11 -0,41% -19,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,45 3 ===

