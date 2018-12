Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach dem Zuschlag für die Erhebung der deutschen Pkw-Maut zusammen mit Kapsch Traffcom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dürfte das Nettoergebnis des Ticket-Dienstleisters und Event-Veranstalters in der Gewinn- und Verlustrechnung um geschätzte 5,5 Prozent erhöhen, schrieb Analyst Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Der Zuschlag unterstreiche die mit der technischen Plattform von CTS Eventim verbundenen Möglichkeiten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / 16:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

ISIN DE0005470306

