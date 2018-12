Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta026/19.12.2018/18:35) - Das Vorstandsmitglied der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE000A2NB502, Herr Rolf Birkert, hat vor dem Hintergrund seiner zunehmenden Aufgaben im Deutsche-Balaton-Konzern heute den Aufsichtsrat der Gesellschaft informiert, dass er sein Vorstandsmandat mit dem regulären Ablauf zum 31.12.2018 nicht verlängert. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung entsprochen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Birkert ganz besonders für die sehr guten Leistungen und das große Engagement und wünscht Herrn Birkert bei seinen aktuellen und zukünftigen Führungsaufgaben weiterhin viel Erfolg und alles Gute.



In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde ferner die Vorstandsbestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Ralph Bieneck um weitere fünf Jahre verlängert.



Heidelberg, 19. Dezember 2018



Heidelberger Beteiligungsholding AG Der Vorstand



