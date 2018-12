Berlin (ots) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, hält es angesichts der Affäre um rechte Polizisten in Hessen für notwendig, dass auch die anderen Bundesländer nach rechtsextremen Umtrieben in ihrer Polizei schauen. "Jeder Landesinnenminister sollte den Fall in Hessen zum Anlass nehmen, in seinem Land entsprechende Fragen zu stellen", sagte Lischka am Mittwoch dem Tagesspiegel.



