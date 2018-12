Die amerikanische Notenbank Federal Reserve will die Zinsen 2019 nicht so stark anheben wie bisher signalisiert. Sie rechnet auch mit weniger Wirtschaftswachstum. Die entsprechenden Prognosen wurden reduziert, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte. Demnach erwartet die Fed für kommendes Jahr nur noch zwei Zinsanhebungen. Im September waren es noch drei Anhebungen gewesen. Im Jahr 2020 dürfte demnach eine weitere Zinserhöhung folgen.

Auch für das Wirtschaftswachstum gibt sich die Fed etwas weniger zuversichtlich. Die Wachstumsprognose für dieses Jahr wurde leicht um 0,1 Punkte auf 3,0 Prozent reduziert. Im kommenden Jahr dürfte die weltgrößte Volkswirtschaft um 2,3 Prozent wachsen. Bisher hatte die Erwartung 2,5 Prozent betragen. Auch die Inflation wird für dieses und kommendes Jahr etwas schwächer erwartet. Die Projektionen für 2020 und 2021 wurden nicht verändert.

Die Prognosen der Fed ergeben sich aus den individuellen Erwartungen der Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC. Die genannten Werte stellen die Median- oder Zentralwerte dar./bgf/jsl/mis

