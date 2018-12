Mannheimer Morgen fordert Recyclingquoten im Kampf gegen Plastik Überschrift: Mehr Mut gefragt Ob die Rettung der Meere tatsächlich mit dem Verbot des (Plastik-)Trinkhalms gelingt, darf bezweifelt werden. Aber die EU-Staaten haben recht, wenn sie mit Druck dafür sorgen, dass zunächst einmal solche Artikel vom Markt genommen werden, die leicht ersetzbar sind. So weit, so gut. Doch bei den nächsten Schritten ist mehr Mut gefragt. Denn dann werden Recyclingquoten für die EU-Länder nötig sein - ebenso wie eine Strategie, die klar macht: Kunststoff ist zwar ein wertvoller Stoff. Aber er sollte nur dort eingesetzt werden, wo er (noch) gebraucht wird. Die jetzt schon erkennbaren Auswirkungen dieser Plastik-Attacke belegen, dass manchmal schon eine Ankündigung reicht, um ein Umdenken zu bewirken. In Einkaufsmärkten tauchen plötzlich Alternativen zu Plastikbeuteln für Obst und Gemüse auf. Rührstäbchen tun auch dann ihren Dienst, wenn sie aus Holzabfällen hergestellt wurden. Und der Kaffee schmeckt aus einem Pappbecher genauso gut. Vor den Mitgliedstaaten liegt noch viel Arbeit. Sie werden vor allem Hygiene-Vorschriften unter die Lupe nehmen müssen. Nur dann sind Mehrwegverpackungen für den Kaffee zum Mitnehmen oder den Einkauf von frischem Fleisch und Fisch möglich. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

