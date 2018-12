Seit Anfang August befindet sich die K+S-Aktie in einer Abwärtsbewegung. Alle Versuche der Käufer, diese aufzubrechen, scheiterten spätestens an der fallenden 50-Tagelinie. Sie verläuft derzeit bei 16,63 Euro und hat auch im Dezember den bislang letzten Angriff der Bullen gestoppt.

Ausgehend vom dem am 28. November bei 14,60 Euro erreichten Tief konnte der Kurs bis zum 3. Dezember zwar wieder bis an die 50-Tagelinie vorstoßen, doch wie in der Vergangenheit scheiterten die Käufer erneut am EMA50 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...