Wochenrückblick KW22: DAX im freien Fall, Wirecard muss den nächsten Tiefschlag einstecken

Für den DAX ging es in dieser Woche und im Monat Mai deutlich nach unten. Kein Wunder, schließlich heißt es doch "Sell in May and go away …". Angesichts des Handelsstreits und immer neuer Zölle vonseiten der US-Regierung bleibt die Frage, ob Anleger bald wieder an die Aktienmärkte zurückkehren werden.

Unter den Einzelwerten stand erneut Wirecard im Fokus. Lange Zeit schien es so, als könnten weder das turbulente Börsenumfeld noch neue Angriffe der "Financial Times" die Erholungsrallye des DAX- und TecDAX-Wertes stoppen. Nun zeigte es sich, dass dies mit den richtigen Anschuldigungen doch möglich ist.

Deutschland

Mit dem Mercedes-Benz EQC steigt Daimler nun so richtig in den Elektroautomarkt ein. Andere Unternehmen sind wesentlich weiter. Zum Beispiel der kalifornische Elektrowagenbauer Tesla. Doch dies bedeutet nicht, dass die Schwaben nicht zu einem erfolgreichen Überholmanöver ansetzen könnten. Mehr dazu hier.

