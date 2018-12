Chongqing, China (ots/PRNewswire) -



"Der Nonstop-Flug zwischen Chongqing und Paris wird sowohl

Passagieren, die geschäftlich reisen als auch denen, die privat

unterwegs sind, mehr Komfort bieten. Die wirtschaftliche und

kulturelle Entwicklung sowie die Entwicklung im Tourismus-Sektor

beider Länder wird durch diese Verbindung weiter gefördert und

gleichzeitig bietet sie neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit

zwischen Unternehmen in Europa und China", so der Sprecher von Hainan

Airlines.



Bislang hat Hainan Airlines 17 europäische Flugverbindungen im

Streckennetz, die Zürich, Wien, Madrid, Brüssel, Berlin, Edinburgh,

Dublin, Prag, Manchester, Rom, London und Paris abdecken und so einen

schnellen Transit sowie ein intermodales Flugnetz schafft, was für

Passagiere eine bequemere Art des Reisens bietet. Diese

Flugverbindung eröffnet eine ganz neue Möglichkeit der Reise für

Passagiere, die zwischen Europa und der Inselwelt des Pazifiks

reisen.



Flugplan der Hainan Airlines für die Strecke Chongqing-Paris:









Zeitplan



Ankunftszeit

Ankunftsort

Abflugort Abflugzeit

Flug-Nr. Flugzeug

















Mittwoch/Samstag 01:30 06:20 Uhr

Paris

HU717 B787 Chongqing Uhr











Mittwoch/Samstag Paris 13:00 06:30 Uhr +1

Chongqing

HU718 B787 Uhr







Hinweis: Die genauen Zeitpläne können über die offizielle Website

der Hainan Airlines eingesehen werden.



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg



Originaltext: Hainan Airlines

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055270

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055270.rss2



Pressekontakt:

Annie Zhang

+86-187-8928-3662

jun.zh@hnair.com