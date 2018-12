Der Büromöbelhändler Takkt kann sich nach dem Verkauf einer Immobilie in den USA über einen Sonderertrag freuen. Die Büroimmobilie werde für 9,2 Millionen US-Dollar (8,1 Mio Euro) veräußert, wie Takkt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Dadurch ergebe sich ein Einmalertrag vor Steuern in Höhe von 5,8 Millionen US-Dollar. Den Verkauf hatte Takkt im Grundsatz bereits im Oktober mitgeteilt. Die Aktien stiegen am Mittwochabend in einem schwachen Gesamtmarkt auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als 1 Prozent./mis

ISIN DE0007446007

AXC0307 2018-12-19/23:26