Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb präsentieren an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) in Berlin ihre Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Zuvor beschließen die Tarifkommissionen von Verdi und des dbb beamtenbund und tarifunion die Forderungen. Bei der bisher letzten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder einigten sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber im Februar 2017 auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Lohn innerhalb von zwei Jahren und dazu noch einige Nebenleistungen. Nach Streiks an Schulen und Kitas waren damals damit neue Ausstände abgewendet. Verhandlungsführer der Länder ist bei der 2019 anstehenden Tarifrunde der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD)./bw/DP/nas

AXC0025 2018-12-20/05:49