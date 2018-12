Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORD STREAM - Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, ihre Unterstützung für die im Bau befindliche Gaspipeline Nord Stream 2 einzustellen. Das Projekt sei "ein dreister Versuch der russischen Regierung, den Würgegriff zu verstärken, in dem es die Energieversorgung der europäischen Verbündeten und Partner hält, während sie gleichzeitig ihre Kampagne zur Untergrabung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine fortsetzt", schreibt Grenell in einem Gastbeitrag. Über die durch die Ostsee direkt nach Deutschland führende Pipeline werde Moskau seinen Einfluss auf Europa verstärken, während Russland zugleich Milliarden von Euro einnehmen werde, "die die russische Regierung weiter für ihre destabilisierende Außenpolitik und zur Unterstützung ihrer zunehmend aggressiven Haltung an der Ostflanke der Nato einsetzen wird". (Rheinische Post)

VW - Die Entscheidung der EU, die CO2-Grenzwerte für Autos bis 2030 um 37,5 Prozent zu reduzieren, sorgt für Unverständnis und Wut in der deutschen Automobilindustrie. In der Bild-Zeitung kritisiert VW-Chef Herbert Diess:. "Ist sich die Politik wirklich über die Auswirkungen ihrer Entscheidungen im Klaren? Wird sie diese Entscheidungen auch durchsetzen können?" Diess erinnerte zugleich an die Gelbwesten-Demonstrationen in Frankreich: "In Paris gehen Menschen wegen 10 Cent mehr für Diesel auf die Straße. In Italien haben breite Teile der Bevölkerung zusammen mit dem lokalen Hersteller einen Regierungsvorschlag in wenigen Tagen vom Tisch gewischt." Diess kündigte für seinen Konzern an: "Natürlich werden wir das Ziel, bis 2030 die CO2 Emissionen nochmals um 37,5 Prozent zu reduzieren, erreichen können." (Bild-Zeitung)

AIDA - Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises prüft den Einsatz von Elektromotoren und Brennstoffzellen auf ihren künftigen Urlaubsschiffen, um den Schadstoffausstoß zu senken. Aida-Chef Felix Eichhorn sagte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Wir haben auch Batterieantriebe und Brennstoffzellen im Blick. Alles, was technisch möglich ist, werden wir sorgfältig prüfen." Die Reederei hatte gerade mit der Aida Nova als erster Anbieter ein Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt, das auf hoher See mit LNG-Flüssiggas betrieben wird. (FAZ S. 18)

NORDLB - Vertreter der NordLB und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) loten seit wenigen Tagen in verschiedenen Teams eine mögliche Fusion der beiden Landesbanken aus. Diese Initiative ist auf Druck der Träger zustande gekommen, bestätigten Finanzkreise dem Handelsblatt. Die Helaba gehört mehrheitlich den Sparkassen, bei der NordLB hat das Land Niedersachsen das Sagen. (Handelsblatt S. 31)

OSRAM - Osram-Licht-Vorstandschef Olaf Berlien muss zum Jahresende noch allerlei Gespräche mit Anlegern führen, es geht ums Ganze. Finanzinvestoren rechnen eine Übernahme durch: Ende November hat Bain Capital den Hut in den Ring geworfen, in dieser Woche folgte Carlyle. Strategen deuten ebenfalls ihr Interesse an, allerdings ohne konkret zu werden. Klar ist: Die Münchner stehen wieder einmal im Scheinwerferlicht. Mit Blick auf einen schnellen Gewinn haben sich auch aktivistische Aktionäre dem Unternehmen auf Sichtweite genähert. (Börsen-Zeitung S. 7)

DEUTSCHE BÖRSE - Der zur Deutschen Börse gehörende internationale Zentralverwahrer Clearstream baut in Luxemburg 176,8 Vollzeitstellen-Äquivalente von derzeit insgesamt 1.080 Vollzeitstellen-Äquivalenten ab, wie die Deutsche Börse am Mittwoch auf Anfrage bestätigt hat. Darunter sind auch Teilzeitstellen, weshalb die Zahl der Betroffenen insgesamt höher liegt. Luxemburger Medien hatten von 212 Jobs berichtet. Der Abbau soll über natürliche Fluktuation und über einen Sozialplan geschehen und bis Ende 2021 umgesetzt sein. Zugleich sollen aber auch in Wachstumsbereichen neue Stellen geschaffen werden, so dass die Zahl der Stellen in Luxemburg künftig um 1.000 betragen soll. (Börsen-Zeitung S. 3)

WIENERBERGER - Der Baustoffkonzern Wienerberger will die Bereiche Zubehör, Applikationen und Komplettlösungen durch Zukäufe stärken. Das sagt Vorstandschef Heimo Scheuch der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung S. 8)

