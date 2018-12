The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ1JYP2 DZ BANK CLN E.8534 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYQ0 DZ BANK CLN E.8535 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZC7 DZ BANK CLN E.8557 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZG8 DZ BANK CLN E.8561 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDH1 DZ BANK CLN E.8336 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB87V7 LBHT OPF MTN 08/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US279158AB56 ECOPETROL 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US98372PAG37 XL GROUP 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA USC96715AA29 BAUSCH HEALTH 13/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1JZB9 DZ BANK CLN E.8556 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K56 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/18 BD02 BON EUR N

CA DWDG XFRA XS0366102555 MORGAN STANLEY 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0403687873 INTER-AMER.DEV.BK08/18MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1079038870 NED.WATERSCH. 14/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA FR0013087186 SAFRAN 16/20 ZO CV EQ00 EQU EUR N