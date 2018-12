FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 1.228 EUR

TWF XFRA US8740361063 TAIWAN FD INC. DL 1 1.498 EUR

PRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.710 EUR

O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.395 EUR

OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.526 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.307 EUR

MDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.658 EUR

5M71 XFRA US55953Q2021 MAGNIT GDR REG.S/1/5RL-01

SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.123 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.167 EUR

AWT XFRA US4046091090 THE HACKETT GROUP DL-,001 0.149 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.232 EUR

CHN XFRA US1693731077 CHINA FD INC. DL-,01 0.148 EUR

CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.351 EUR

WWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.175 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.487 EUR

AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.053 EUR

LHQ XFRA TREULKR00015 ULKER BISKUVI SANAYI TN 1 0.042 EUR

49S XFRA GB00B60BD277 SUPERDRY PLC LS -,01 0.103 EUR

UUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.153 EUR

42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 0.079 EUR

HGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.055 EUR

BB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.122 EUR

MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025 0.015 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.082 EUR

CUG XFRA BMG2122W1010 CHUANG'S CH. HD-,05 0.002 EUR

XFRA DE000HSH35V9 HSH NORDBANK MZC 20 12/19 0.000 %

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.123 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.044 EUR

D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.219 EUR

FBLM XFRA GB00BD0CWJ91 FIH GROUP PLC LS -,10 0.018 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.333 EUR

9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.036 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.088 EUR

LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.245 EUR