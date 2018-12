FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

AAP XFRA AU000000MKB5 MOKO SOCIAL MEDIA LTD.