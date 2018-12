Das Bundeskartellamt hat 2018 Bußgelder in Höhe von 376 Millionen Euro wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln verhängt. Zahlen mussten vor allem Edelstahl-Hersteller und Kartoffelhändler.

Wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln hat das Bundeskartellamt 2018 Firmen und Manager deutlich stärker zur Rechenschaft gezogen. Es seien Bußgelder von 376 Millionen Euro verhängt worden, berichtete die Behörde am Donnerstag in Bonn. Der Wert lag wesentlich höher als in den Vorjahren - 2017 waren es 66 Millionen Euro und 2016 in der Summe 125 Millionen Euro gewesen.

Zahlen müssen die Bußgelder unter anderem Edelstahl-Hersteller, Kartoffelhändler, Asphalt-Produzenten und Gebäudeausrüster. Es gab sieben Durchsuchungen bei insgesamt 51 Unternehmen. Für Aufsehen sorgte im Sommer das Vorgehen gegen sechs Edelstahl-Unternehmen und einen Branchenverband, die Bußgelder von insgesamt rund 205 Millionen Euro aufgebrummt bekamen. Hier ging es um Absprachen von 2004 bis 2015. "Die Unternehmen haben über Jahre hinweg wichtige Preisbestandteile beim Vertrieb von Edelstahl abgesprochen", erklärte Mundt.

Ins Rollen gekommen war das Verfahren 2015 mit einer branchenweiten Durchsuchung nach einem Kronzeugen-Antrag des Stahlkonzerns Voestalpine. Die Firmen - darunter die Saarstahl AG - räumten die Vorwürfe ein. Eine Saarstahl-Sprecherin wies darauf hin, dass man "offen und konstruktiv" mit dem Kartellamt zusammengearbeitet habe.

Auch zwei Abpack-Unternehmen für Kartoffeln und Zwiebeln mussten 2018 zahlen - die Wettbewerbshüter verdonnerten ...

