Philion SE schließt die Übernahme der 30% Beteiligung an DEINHANDY ab: Der erste netzunabhängige Mobilfunkdienstleister mit Omni-Channel-Strategie in Deutschland entsteht DGAP-News: Philion SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme Philion SE schließt die Übernahme der 30% Beteiligung an DEINHANDY ab: Der erste netzunabhängige Mobilfunkdienstleister mit Omni-Channel-Strategie in Deutschland entsteht 20.12.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Philion SE schließt die Übernahme der 30% Beteiligung an DEINHANDY ab: Der erste netzunabhängige Mobilfunkdienstleister mit Omni-Channel-Strategie in Deutschland entsteht Berlin, 20. Dezember 2018: Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat die Übernahme der 30 Prozent Beteiligung an der DEINHANDY Muttergesellschaft Mister Mobile GmbH - siehe Adhoc vom 15. November 2018 - erfolgreich abgeschlossen. Die Einbringung wurde inzwischen notariell Beurkundet. Die Beteiligung ist Teil der strategischen Partnerschaft von Philion mit der Schweizer mobilezone Gruppe. mobilezone (ISIN: CH0276837694) ist der führende unabhängige Telekomspezialist im Bereich Mobil- und Festnetztelefonie in der Schweiz (Umsatz 2017: 1,2 Milliarden Franken). Im Rahmen der Partnerschaft hat Philion die 30 Prozent Beteiligung an Mister Mobile von der mobilezone-Tochter einsAmobile übernommen. einsAmobile bleibt mit 45 Prozent an Mister Mobile beteiligt. Die übrigen 25 Prozent hält der Mitgründer und Geschäftsführer der Mister Mobile, Robert Ermich. Mister Mobile betreibt heute mit der bekannten Marke DEINHANDY eine der grössten und erfolgreichsten Online-Plattformen für den Handel mit Telekommunikations-Produkten in Deutschland und ergänzt damit die stationäre Vertriebskraft der Philion Tochter Fexcom mit ihren bundesweit 167 Stores. Bis Ende 2019 soll die Zahl der Stores auf rund 300 fast verdoppelt werden. Unter dem Dach der Philion entsteht damit ein in Deutschland einmaliger netzunabhängiger Mobilfunkdienstleister, der Online- und Offline-Vertrieb miteinander verzahnt und so das Beste aus beiden Welten im Bereich Telekommunikation vereint. Innerhalb dieser Omni-Channel-Strategie wird Kunden künftig eine einzigartige Erlebniswelt rund um Mobilfunk, Smart Home und IoT (Internet-of-Things)-Produkten unter der bekannten Marke DEINHANDY geboten. Kontakt Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de Über Philion SE Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omni-Channel-Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18. Diese erste operative Tochtergesellschaft wurde im Jahr 1993 gegründet, betreibt inzwischen mit 450 Mitarbeitern deutschlandweit 167 Mobilfunkstores und hat im Jahr 2017 rund 52 Mio. Euro umsetzt. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 20.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 89 20 500 85730 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760635 20.12.2018 ISIN DE000A1X3WF3 AXC0049 2018-12-20/08:00