Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 37,90 auf 37,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kurzfristig gebe es für den Medizintechnikkonzern Gegenwind, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte bezog nun die Kommentare des Managements auf jüngsten Investorenveranstaltungen sowie aktuelle Währungsentwicklungen in seine Prognosen ein./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 05:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 05:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-20/08:22

ISIN: NL0000009538