Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Hold" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Das verkündete Gemeinschaftsunternehmen mit Pfizer im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sei eine wichtige positive Nachricht, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der geplanten Ausgliederung in einen unabhängigen Geschäftsbereich dürften die Meinungen aber auseinander gehen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 05:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-12-20/08:31

ISIN: GB0009252882