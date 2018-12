BASEL (Dow Jones)--Bei dem Schweizer Pharmakonzern Novartis steht ein Führungswechsel in der Onkologiesparte an. Susanne Schaffert werde die Leitung von Liz Barrett übernehmen, teilte der Konzern mit. Der Wechsel werde zum 1. Januar 2019 vollzogen. Schaffert werde an den Novartis-CEO Vas Narasimhan berichten und in die Konzernleitung (Executive Committee) eintreten. Barrett nannte für ihren Rückzug familiäre Gründe. Schaffert bekleidet derzeit noch die Position des President bei der Novartis-Tochtergesellschaft Advanced Accelerator Applications.

Im Geschäftsjahr 2017 setzte der Pharmariese konzernweit 49,11 Milliarden US-Dollar um, und davon kamen 12,3 Milliarden Dollar aus dem Onkologiebereich. In der Sparte war der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 3 Prozent rückläufig, während er im Konzern um 1 Prozent kletterte. Das bisherige Zugpferd in der Onkologie, das Brustkrebsmittel Glivec/Gleevec, muss sich mittlerweile dem Wettbewerb durch Generika stellen und die Einnahmen mit dem Medikament rutschten um 41 Prozent ab. Die Gewinne mit den hämatologischen Produkte wie Tasigna, Promacta/Revolade oder Jakavi konnten dies nicht vollständig kompensieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 02:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.