Price f(x), der weltweit führende Anbieter von Cloud-Pricing-Software, hat im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung 25 Millionen Euro eingenommen. Durchgeführt wurde die Finanzierungsrunde von Digital Partners, einem führenden europäischer B2B-Technologie-Wachstumsinvestor, und Bain Company, einer der weltweit führenden Managementberatungsfirmen. An der Runde nahmen auch die Investoren der Serie A, Credo Ventures aus Prag und Talis Capital aus London, teil.

Price f(x) wurde 2011 in München gegründet und bietet eine modulare SaaS-Lösung für Preisoptimierung, Management (PO&M) und Configure-Price-Quote (CPQ) für Unternehmen jeder Größe, basierend auf der neuesten nativen Cloud-Architektur. Das Unternehmen betreut derzeit über 80 globale, Blue-Chip B2B- und B2C-Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Robert Bosch, SchneiderElectric, Owens-Illinois, Iron Mountain und Sonoco. Price f(x) hat außerdem ein starkes Partnernetzwerk mit führenden globalen Technologie-, Beratungs- und Integrationsanbietern entwickelt darunter Bain Company und SAP -, die ein erstklassiges Serviceangebot ermöglichen, das Kunden dabei unterstützt, bei Pricing-Projekten kurze Amortisierungszeiten zu erreichen.

"Price f(x) hat sich durch seinen kundenorientierten Ansatz und das Angebot eines umfangreichen, hochflexiblen Pricing-Tools, das zudem risikofrei und schnell zu implementieren ist, zum führenden Anbieter von SaaS-Pricinglösungen auf dem Markt entwickelt", sagt Marcin Cichon, CEO und Mitgründer von Price f(x). "Unser Erfolg basiert auf der anhaltenden Zufriedenheit und Loyalität unserer Kunden. Die neue Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, noch mehr Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen, indem wir unsere bestehenden Plattformkapazitäten weiter ausbauen und ein neues Produktangebot für das Marktsegment KMU einführen."

"Wir waren sehr beeindruckt von dem, was Marcin Cichon und sein Team bisher erreicht haben und sehen für Price f(x) enorme Wachstumschancen. Sie haben ein Weltklasse-Produkt entwickelt, das von einer konsequenten Kundenorientierung getragen wird, und wir glauben, dass sie der globale Marktführer für Pricing-Software werden können. Wir sind stolz und freuen uns, diese Runde gemeinsam mit Bain Company durchzuführen und Price f(x) in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Axel Krieger, Gründungspartner bei Digital Partners.

Anfang dieses Jahres gaben Bain Company und Price f(x) eine Partnerschaft zur Entwicklung des Bain Pricing Navigator bekannt, der Bain Company-Kunden ein leistungsstarkes, branchenführendes Software-Tool bietet. Die Lösung ermöglicht es Kunden, Preise kontinuierlich zu bewerten und an die Leistung ihres Unternehmens anzupassen, indem sie Echtzeit-Dashboards, proprietäre Einblicke und Templates sowie die Integration in CRM- und ERP-Systeme nutzen.

"Für die meisten Unternehmen ist die Preisgestaltung der effektivste Hebel zur Ertragssteigerung", so Ron Kermisch, Leiter des Global Pricing bei Bain Company. "Doch viele Unternehmen lassen Geld liegen, weil sie nicht den bestmöglichen Preis festlegen oder sicherstellen, dass Kunden tatsächlich den von ihnen festgelegten Preis zahlen. Bain Company sieht die Investition in Price f(x) als eine großartige Gelegenheit, Price f(x) dabei zu helfen, zum De-facto-Standard im Bereich Pricing und damit auch zur besten Wettbewerbswaffe für Bain-Kunden zu werden, um bei der Preisgestaltung immer auf dem neuesten Stand zu bleiben."

In den letzten zehn Jahren hat Bain Company ein tiefes Verständnis der Pricing-Strategie und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz entwickelt und mit B2B- und B2C-Unternehmen weltweit und branchenübergreifend zusammengearbeitet. Eine Bain Company-Umfrage unter mehr als 1.700 Preisentscheidern ergab, dass 70 Prozent der Unternehmen die Preisgestaltung als oberste Priorität des Managements ansehen. Mehr als die Hälfte der Befragten kommt jedoch zu dem Schluss, dass das Management keine ausreichende Sicht auf Preisentscheidungen hat. Darüber hinaus verfügen weniger als 20 Prozent der befragten Unternehmen über geeignete Tools und Dashboards, um Preisentscheidungen zu verbessern.

Ondrej Bartos, Mitbegründer und Managing Partner von Credo Ventures, kommentierte: "Seit der Investition in Price f(x) zusammen mit Talis Capital im Jahr 2016 war es spannend zu sehen, wie das Unternehmen seiner Vision, der Marktführer bei Preisoptimierungssoftware-Lösungen zu werden, immer näher kam. Die Energie und Entschlossenheit, die Marcin Cichon und sein Team zeigen, macht wirklich erfolgreiche Unternehmen aus, und wir freuen uns, dass wir Teil ihrer Entwicklung sein dürfen."

Price f(x) ist ein Mitglied des Bain Alliance Ecosystem, eines Netzwerks aus Best-of-Breed-Partnerschaften mit komplementären Tool-, Technologie- und Serviceanbietern, das die Bereitstellung bahnbrechender Kundenergebnisse beschleunigt. Durch das Bain Alliance Ecosystem haben Kunden vo Bain Company Zugang zu relevanten neuen Funktionen, die eine schnellere Anpassung an neue Ideen, Fähigkeiten und Arbeitsweisen ermöglichen.

Über Price f(x)

Die 2011 in Deutschland gegründete Price f(x) AG bietet eine vollständige Preismanagement- und CPQ-SaaS-Lösung basierend auf der aktuellsten nativen Cloudarchitektur, die den gesamten geschlossenen Kreis des Preismanagements von der Pricing-Strategie über Controlling, Festsetzung und Realisierung umfassend und flexibel unterstützt. Die Lösung ist für B2B und B2C sowie jede Branche unabhängig von der Größe und geografischen Lage geeignet. Die Vision von Price f(x) ist es, führender SaaS-Pricing- und CPQ-Plattformanbieter zu bleiben, indem das Unternehmen benutzerfreundliche, schnell implementierbare, flexibel anpassbare, risikolose und günstige umfassende Lösungen anbietet. Das Geschäftsmodell von Price f(x) basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Über Digital Partners

Digital Digital+ Partners ist ein führender Investor und Spezialist für Wachstumskapital mit Fokus auf auf europäische und US-amerikanische Technologieunternehmen; das verwaltete Vermögen beträgt 350 Millionen Euro. Digital unterstützt ambitionierte Unternehmer beim Aufbau globaler Technologieunternehmen und bietet ihnen strategische Beratung und langfristige finanzielle Unterstützung, um ihnen bei der Definition und Umsetzung ihrer Wachstumspläne zu helfen. Der Fonds konzentriert sich ausschließlich auf B2B-Technologieunternehmen und nutzt ein umfassendes Unternehmensnetzwerk, um Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, neue Märkte zu erschließen und neue Partnerschaften aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dplus.partners.

Über Bain Company, Inc.

Bain Company ist die Unternehmensberatung, an die sich weltweit führende Unternehmen wenden, wenn sie Ergebnisse erzielen wollen. Bain berät Kunden in den Bereichen bei wichtigen Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie, Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformation sowie Fusionen und Übernahmen, entwickelt praktische Erkenntnisse, auf deren Grundlage Kunden handeln, und vermittelt Fähigkeiten, die Veränderungen möglich machen. Unternehmen passen ihre Anreize an die Kunden an, indem sie ihre Preise an deren Ergebnisse anpassen. Bain-Kunden haben sich im Verhältnis 4 zu 1 besser entwickelt als die Börse. Bain wurde 1973 gegründet und unterhält über 57 Niederlassungen in 36 Ländern, seine umfassende Expertise und sein Kundenstamm erstrecken sich über alle Branchen und Wirtschaftsbereiche. Weitere Informationen finden Sie unter www.bain.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @BainAlerts.

