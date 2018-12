Die US-Notenbank hat gestern wie erwartet den Leitzins angehoben. An der Wall Street kam die Entscheidung alles andere als gut an. Die großen Indizes rutschten kräftig ab. Auch an den asiatischen Börsen ging es kräftig nach unten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Nvidia, Facebook, Alibaba, Fresenius, die Deutsche Bank und Zalando. Außerdem stehen der Öl- und der Goldpreis im Fokus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, mit allen wichtigen Informationen.