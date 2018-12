Der DAX ging gestern vor der jüngsten FED-Zinsentscheidung mit einem leichten Plus von 0,24 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er bei 10.766 Punkten. Im Tagesverlauf gelang es ihm jedoch erneut über 10.800 Punkte zu steigen. Marktidee: Continental. Die Aktie von Continental ist in diesem Jahr bisher abgestraft worden. Der Zulieferer bekommt die Probleme in der Autobranche zu spüren. Aus charttechnicher Sicht befindet sich die Aktie seit Januar in einem dynamischen Abwärtstrend. Damit sich das Chartbild aufhellt, muss der Kurs über eine wichtige Widerstandszone steigen.