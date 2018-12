Unerwartete Gewinnwarnungen, einbrechende Konjunkturdaten in Europa und der anhaltende Handelskrieg haben den DAX zuletzt stark belastet. Warum Anlegern aber besonders die Wachstumsschwäche in China Sorgen bereiten sollte, erläutert Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Ausgabe von ideasTV. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf deraktionaer.tv