Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) Anfang Dezember am kurzfristigen Widerstand bei 11.570 Punkten nach unten abgeprallt war, setzte sich mit Unterschreiten der Unterstützung bei 11.430 Punkten eine massive Abwärtsbewegung in Gang, die den Index in der Spitze bis an den Zielbereich bei 10.550 Punkten einbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...