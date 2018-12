Bayer ist am Scheideweg und die nächsten Tage und Wochen werden darüber entscheiden, ob die Aktie sich wieder erholen kann oder ob neue Tiefststände erreicht werden. Nachfolgend zwei Punkte, warum die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) derzeit durchaus das Potenzial hat, Herzrasen zu verursachen. Die Übernahme von Monsanto Es ist noch nicht so lange her, dass ich hier auf Fool.de über Bayer geschrieben habe und meinen Kommentar zur Übernahme von Monsanto abgab. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr vorsichtig mit meiner Einschätzung und meinte, der Erfolg der Übernahme hänge davon ab, wie und ob Bayer das Image von Monsanto ...

