Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, gibt heute die Übernahme von Pachem Distribution Inc. bekannt.

Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Montreal, Quebec, vertreibt überwiegend Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe an Kunden in den Industriebereichen Personal Care, Pharma und Haushaltsreiniger/industrielle und institutionelle Hygiene (HI&I).

Markus Klähn, Vorstandsmitglied der Brenntag AG und CEO von Brenntag North America: "Diese Übernahme erfolgt im Rahmen der Wachstumsstrategie unserer Fokusindustrien, denn sie stärkt unsere ...

