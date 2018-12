Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Die französische Bank Societe Generale trennt sich teilweise von ihren Aktivitäten in Serbien. Die dortige Tochter werde an die OTP Bank verkauft, teilte Societe Generale mit. Wegen der Transaktion werde das Viertquartalsergebnis mit 108 Millionen Euro belastet, vor allem aufgrund einer Firmenwertabschreibung. Zur Höhe des Verkaufspreises machte die Bank keine Angaben. Die Transaktion werde die Kernkapitalquote Tier 1 um 8 Basispunkte verbessern und die risikogewichteten Aktiva um 1,95 Milliarden Euro verringern. Über die Aktivitäten im Flottenmanagement werde Societe Generale in Serbien aktiv bleiben.

