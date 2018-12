Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Anzeichen verdichten sich, dass die britische Wirtschaft mit Blick auf die weiter bestehenden Unsicherheiten im "Brexit"-Prozess deutlich an Fahrt verliert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da gleichzeitig die Inflation (November: 2,3%) im Verlauf von 2019 wieder unter die zentrale Zielmarke der Bank of England (BoE) von 2% (+/- ein Prozentpunkt) fallen und der Preisdruck fortan niedrig bleiben sollte, dürfte es der Notenbank trotz einer zuletzt anziehenden Lohndynamik schwerfallen, die Geldpolitik im aktuellen Umfeld weniger expansiv zu gestalten. Die Analysten würden auf der heutigen Sitzung des Monetary Policy Committees daher von einem einstimmigen Beschluss zur Beibehaltung des derzeitigen Leitzinsniveaus (0,75%) ausgehen. In den kommenden Monaten würden sie ebenfalls mit einer unveränderten "Bank Rate" rechnen, wobei das Risiko dieser Prognose aufgrund des "hawkishen" Grundtons der MPC-Mitglieder für das Szenario einer Ratifizierung des "Brexit"-Vertrages auf der Oberseite liege. ...

