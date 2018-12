Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3),hat die Übernahme der 30 Prozent Beteiligung an der DEINHANDY Muttergesellschaft Mister Mobile GmbH - siehe Adhoc vom 15. November 2018 - erfolgreich abgeschlossen. Die Einbringung wurde inzwischen notariell Beurkundet.

Die Beteiligung ist Teil der strategischen Partnerschaft von Philion mit der Schweizer mobilezone Gruppe. mobilezone (ISIN: CH0276837694) ist der führende unabhängige Telekomspezialist im Bereich Mobil- und Festnetztelefonie in der Schweiz (Umsatz 2017: 1,2 Milliarden Franken). Im Rahmen der Partnerschaft hat Philion die 30 Prozent Beteiligung an Mister Mobile von der mobilezone-Tochter einsAmobile übernommen. einsAmobile bleibt mit 45 Prozent an Mister Mobile beteiligt. Die übrigen 25 Prozent hält ...

