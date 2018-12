20.12. 2018 - Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT AG (ISIN DE000A2G9LL1),verfolgt seinen Wachstumskurs weiterhin konsequent und hat gestern in drei Transaktionen weitere Light-Industrial Objekte in Berlin, Duisburg und Halberstadt (Sachsen-Anhalt) für insgesamt EUR 23,6 Mio. erworben.

Mit dem Tiefkühl-Logistikobjekt in Berlin hat die Deutsche Industrie ein weiteres Mal in der boomenden Region Berlin/Brandenburg zugekauft. Der auf die Lagerung und Distribution von Tiefkühlwaren spezialisierte Gebäudekomplex liegt auf dem Gelände des einzigen Berliner Großmarktes am Westhafen ...

