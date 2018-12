Der internationale Luxusmarkt wird dieses Jahr voraussichtlich um sechs Prozent zulegen. Dabei sind Edelmarken vor allem bei der jungen Generation gefragt. Auch für Anleger hält das Geschäft mit teuren Handtaschen oder Luxuswagen Chancen bereit.Das Best-Global-Brands-Ranking 2018 der Markenberatung Interbrand weist - wenig überraschend - Apple, Google und Amazon als wertvollste Marken der Welt aus. In die Bewertung fließen Aspekte wie Finanzergebnis, Markenstärke und Einfluss mit ein. Gemessen am "Brand Value", also dem zugeschriebenen Markenwert, finden sich nach Amazon (+ 56 % ) sogleich die beiden Edelhäuser Gucci ( + 30 %) und Louis Vuitton (+ 23 %) unter den Top-Aufsteigern 2018.

Den vollständigen Artikel lesen ...