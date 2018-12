Berlin (ots) -



- rund 270 Winzer und Händler - breites Portfolio mit Fokus auf deutschen Weinen - WEINmesse zurück auf Februar-Termin



Die 26. Ausgabe der WEINmesse berlin zieht zurück auf den gewohnten Februartermin: Unter dem Motto "Wein, Land und Genuss" dreht sich vom 15. bis 17. Februar 2019 auf dem Messegelände unterm Funkturm alles um das Entdecken und Verkosten von Weinen. Ob weiß, rosé oder rot - bei der WEINmesse berlin kommen Weinliebhaber genauso wie Fachbesucher aus Handel, Gastronomie und Hotellerie auf ihre Kosten.



Neben der Verkostung steht in den Hallen 21 und 22 (Eingang Halle 21 - Masurenallee) auch der direkte Austausch mit den Winzern auf dem Programm. Vor Ort informieren 300 Hersteller über Anbau, Herkunft sowie Besonderheiten der Tropfen und nehmen Bestellungen entgegen. Zum Portfolio zählen junge spritzige Weine genauso wie edle im Barrique gereifte Weine für den besonderen Anlass. Für den Hunger zwischen den Verkostungen bieten Delikatessenstände in den Hallen internationale Spezialitäten an.



Die WEINmesse wird von der Messe Berlin zusammen mit der Deutschen Wein Marketing GmbH (DWM) veranstaltet und ist seit einem Vierteljahrhundert ein fester Termin im Berliner Genusskalender. 1994 startete die Messe im Rathaus Schöneberg, Jahre später zog sie in die Haupthalle des Flughafens Tempelhof und daraufhin in die Station Berlin. Mit dem Umzug in die Messehallen unterm Funkturm im vergangenen Jahr öffnet die Publikumsveranstaltung im Zuge ihrer erfolgreichen Entwicklung ein weiteres Kapitel.



"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr den Besucherinnen und Besuchern eine große Auswahl an exquisiten Weinen präsentieren zu können", sagt Karel Heijs, Geschäftsbereichsleiter bei der Messe Berlin. "Mit der Deutschen Wein Marketing GmbH haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der als Qualitätsgarant nicht mehr aus der internationalen Weinbranche wegzudenken ist."



Die WEINmesse wird von der Messe Berlin zusammen mit der Deutschen Wein Marketing GmbH (DWM) veranstaltet und ist seit 1994 ein fester Termin im Berliner Genusskalender. Als Ausrichter der Berlin Wein Trophy, der Portugal Wine Trophy und der Asia Wine Trophy gilt die Deutsche Wein Marketing als weltweit größter Veranstalter von offiziell anerkannten Weinwettbewerben. Bei jährlich vier Verkostungswettbewerben werden über 17.000 Weine aus 40 Ländern von 400 internationalen Prüfern verkostet und prämiert.



