Die KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessoptimierung, veröffentlicht heute ihre vorläufigen, ungeprüften IFRS-Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2017/18. So stieg der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr entsprechend der Prognose weiter an. Trotz Belastungen durch die Unternehmenszukäufe und deren Integration in die Konzernstruktur wurde auch die Prognose für das EBIT planmäßig erreicht.

Die KPS AG konnte im Geschäftsjahr 2017/18 ihren Umsatz um 7,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 160,3 Mio. Euro auf 172,2 Mio. Euro steigern, womit die prognostizierte Spanne von 160 bis 170 Mio. Euro leicht übertroffen wurde. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag für das Geschäftsjahr 2017/18 bei 20,0 Mio. Euro nach 26,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank in diesem Zeitraum vor ...

