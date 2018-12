Weshalb Investoren die Trends der Technologie-Branche im Auge behalten müssen.

Die Technologie-Branche gehört mit zu den umsatzstärksten Märkten der Welt und hat Riesenkonzerne wie Google, Microsoft und Apple hervorgebracht. Kein Wunder, dass Investments in den IT-Sektor so beliebt sind. Doch die Branche entwickelt sich rasant, selbst große Firmen haben sich bei der Etablierung neuer Technologien bereits verschätzt. Deshalb ist es für Anleger wichtig, stets den gesamten Technologie-Sektor im Auge zu behalten und Trends zu verfolgen - aber wie macht man das?

IT-Branche in Deutschland riesig

In Deutschland wurden laut Statista 2017 über 80 Milliarden Euro im IT-Bereich umgesetzt und 86 Milliarden Euro mit Hardware, Software und Services. Unternehmen wie die Telekom und Vodafone gehören mit zu den größten Global Players - und bereiten sich gerade auf den nächsten großen Umbruch vor, die Einführung des 5G Mobilfunk Standards. Zur gleichen Zeit boomen Smartwatches und VR- sowie AR-Technologie. Wieso sollte das aber einen Anleger kümmern, der MHP Aktien gekauft hat? Ganz einfach: Alle Trends des Technologie Marktes hängen zusammen, wer also erfolgreich investieren möchte, muss in die Zukunft blicken und nicht auf die Gegenwart. Im August konnte Apple als erstes Unternehmen den Börsenwert von einer Billion Dollar überschreiten, wie man bei Zeit Online erfahren kann. Inzwischen ist der Marktwert der Firma jedoch um 200 Milliarden Dollar gesunken, der große Konkurrent Microsoft hat Apple wieder überholt. Findige Investoren konnten diese Entwicklung schon im Sommer vorhersagen, denn der Smartphone Markt leidet derzeit an einem Mangel neuer Technologien, die Verkäufe von Apples iPhone stagnieren daher.

