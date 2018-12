Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Görlitz (pts009/20.12.2018/11:00) - Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS), 1923 von der Freien Wohlfahrtspflege gegründete Fachbank der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, wird künftig die intelligente Portfoliomanagement-Lösung munio in ihrem institutionellen Wertpapiergeschäft für gemeinnützige Organisationen und Stiftungen einsetzen. Die B2B-Software munio, die ihren Namen von Lateinisch "schützen" entlehnt hat, ebnet der in Köln ansässigen Universalbank den Weg in die digitale Vermögensverwaltung. Dabei wird das vielfach erprobte, zertifizierte und prämierte Portfoliomanagement-System munio die BFS AG sowohl bei der Individualberatung als auch bei der Strategieberatung unterstützen. Primärziel ist dabei die Optimierung von Wertpapierdepots mittels Risikominimierung. Die wissenschaftlich fundierte Basis von munio bildet das Risikomaß Maximum DrawDown - eine echte Weiterentwicklung des bekannten Ansatzes von Nobelpreisträger Harry M. Markowitz. "Das Wertpapiergeschäft ist nach wie vor eine bedeutende Umsatzquelle von Banken - deshalb benötigt die BFS AG eine erprobte und stabile Anwendung, die nicht nur die unternehmerischen Anforderungen erfüllt, sondern die Bank auch für die Zukunft grundlegend positioniert", erklärt Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. "Dank der sofort einsetzbaren, umfassenden Funktionen und der großen Schnittstellenvielfalt war munio hier die richtige Wahl und hat sich im Wettbewerb durchgesetzt." "Ebenfalls war der BFS die digitale Optimierung der internen Prozesse wichtig, um die Kunden der Bank effizient und zukunftsorientiert zu unterstützen. Hierfür greifen wir ebenfalls auf bestehende Partnerschaften und Schnittstellen zurück", ergänzte Kris Grgurevic, Vertriebsvorstand der niiio finance group AG. Der Startschuss für das Projekt fällt im Januar 2019. Weitere Projektpartner sind die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) für die Wertpapier-Abwicklung sowie die SAP AG, Walldorf, deren Branchensoftware für Banken und Finanzdienstleistungen zum Einsatz kommt. munio wird über Schnittstellen an die jeweiligen Software-Lösungen der beteiligten Partner angebunden. Über niiio finance group AG Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group AG in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits zahlreiche Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots. Über Bank für Sozialwirtschaft AG Die Bank für Sozialwirtschaft AG ist das einzige Kreditinstitut in Deutschland, das sich ausschließlich an institutionelle Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft richtet. Mit einer Bilanzsumme von 8,65 Mrd. Euro (31.12.2017) bietet sie Unternehmen und Organisationen aus den Branchen Altenpflege, Gesundheitswesen, Behindertenhilfe etc. alle Leistungen einer Universalbank an. Ihre Beratung kombiniert bankfachliche und sozialwirtschaftliche Kompetenz. Auf die Sozialwirtschaft zugeschnittene Dienstleistungen runden das Angebotsspektrum ab. Mehr unter: - Website niiio finance group AG: http://www.niiio.finance - Webseite Bank für Sozialwirtschaft AG: http://www.sozialbank.de Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 374 99 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance (Ende) Aussender: niiio finance group AG Ansprechpartner: Vorstand Tel.: +49 35 81 374 99 0 E-Mail: ir@niiio.finance Website: www.niiio.finance Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181220009

