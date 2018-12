Kriens (ots) -



Eine ERP-Lösung kann nur so gut sein, wie sie dem Kunden Nutzen

stiftet. Erst im harten Alltag zeigt sich, ob sich die Investition in

eine Business Software gelohnt hat oder nicht. Die Studie «ERP in der

Praxis» wird von Trovarit seit 14 Jahren durchgeführt und jedes Mal

haben die Opacc-Kunden Spitzennoten an den Luzerner

Software-Hersteller vergeben. Auch in diesem Jahr konnte Opacc das

Top-Ranking verteidigen.



Trovarit versteht sich als Marktanalyst und anbieterneutraler

Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Einsatz von Business

Software in Unternehmen. Mit bisher insgesamt mehr als 15'000

Teilnehmern ist die Studie «ERP in der Praxis -

Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven» der grösste

Anbieter-unabhängige Erfahrungsaustausch unter ERP-Anwendern. Die

Befragung wird seit 2004 im Zweijahres-Rhythmus in der Schweiz, in

Deutschland und in Österreich durchgeführt.



Der Schlussbericht der aktuellen Studie 2018 ist kürzlich

erschienen. Befragt wurden über 2000 Unternehmen im DACH-Raum und

insgesamt 157 ERP-Lösungen beurteilt. Die Erhebung beleuchtet, welche

Systeme tatsächlich in den Unternehmen installiert sind, wofür sie

genutzt und wie sie bewirtschaftet werden. Schliesslich weist die

Studie die tatsächliche Zufriedenheit der Anwenderunternehmen im

täglichen Geschäft aus und demonstriert, dass ein signifikanter

Zusammenhang zwischen der Anwenderzufriedenheit und dem Nutzen einer

ERP-Lösung besteht. Opacc darf sich wiederum über ein hervorragendes

Ergebnis freuen.



Nr. 1 bei der Updatefähigkeit - mit grossem Abstand



Die Kunden schätzen die Möglichkeit, neue Release-Stände schnell

und einfach übernehmen zu können. Dies unabhängig davon, wie gross

die spezifischen Erweiterungen und Anpassungen sind. Dieser Punkt

wird für die Unternehmen immer wichtiger, sind doch gemäss Studie die

ERP-Installationen im Durchschnitt über elf Jahre alt. Bei Opacc

lassen sich erfahrungsgemäss über 80% der Kundenlösungen innerhalb

von drei bis sechs Monaten auf die neuste Version updaten. In der

aktuellen Trovarit-Studie war die Update-Fähigkeit von OpaccERP einer

der zentralen Aspekte für die herausragenden Kundenbewertungen.



Cloud Computing immer wichtiger



Die Studie zeigt, dass der Stellenwert der Cloud-Fähigkeit eines

ERP deutlich zugelegt hat. Bereits seit 2016 nutzen zahlreiche

Unternehmen OpaccCloudServices, die es erlauben, alle Opacc

Anwendungen im OpaccCloudCenter ohne aufwändige technische

Konfiguration zu betreiben. Anwender können OpaccERP

standortunabhängig nutzen.



Top in der Gesamtbeurteilung



Opacc erhielt sowohl für die Performance als Anbieter als auch für

die Leistung der Enterprise Software Opacc die besten Bewertungen der

Anwender. Keiner der insgesamt 40 Schweizer ERP-Hersteller schafft

ein besseres Verhältnis zwischen Anbieterleistung und

Produktqualität. Und auch den Vergleich mit den Lösungen aus

Deutschland sowie Österreich braucht Opacc nicht scheuen. Mit diesem

Ergebnis konnte Opacc den vor zehn Jahren übernommenen Podestplatz

einmal mehr lückenlos verteidigen. Bei den zentrale Kriterien

Update-Fähigkeit, Support und MobileERP liegt Opacc auf Rang 1. Beat

Bussmann, CEO Opacc Software AG: «Diese Höchstbewertungen sind für

unser Unternehmen auch künftig eine grosse Verpflichtung, der wir uns

jedoch gerne stellen.»



