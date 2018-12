Berlin (ots) - Am Freitag, den 4. Januar 2019 startet wieder die bundesweite Vogelzählung des NABU - die "Stunde der Wintervögel". Jeder kann mitmachen und die Vögel zählen, die während einer Stunde am Futterhaus vor dem Fenster, im Garten oder im Park zu sehen sind.



Zum Auftakt der Aktion laden wir Sie herzlich zu einer gemeinsamen Vogelzählung ein. Zwischen Deutschem Theater, Heinrich-Böll-Stiftung und Reinhardtstraße wollen wir in einer kleinen Grünanlage schauen, welche Vögel durch Berlins Mitte flattern. Sie können mit unserem Vogelschutzexperten Lars Lachmann durchs Spektiv schauen und bekommen Tipps zur Vogelbeobachtung und -fütterung.



Die "Stunde der Wintervögel" findet bereits zum neunten Mal statt und ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. 2018 haben sich über 136.000 Menschen beteiligt und Vögel aus 92.000 Gärten und Parks gemeldet.



Termin: Freitag, 4.1.2019, ab 10:00 Uhr Ort: Grünanlage an der Heinrich-Böll-Stiftung, Reinhardtstraße 26, 10117 Berlin mit: Lars Lachmann, NABU-Vogelschutzexperte



Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können



