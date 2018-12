Die Finanzierung des Breitbandausbaus in Deutschland könnte in den nächsten Jahren das größte Problem der Deutschen Telekom sein. Der Ausbau des Netzes ist teuer und bisher haben die Telekommunikationsunternehmen die Investitionen gescheut. Hier wird natürlich nach Lösungen gesucht und es steht auch eine Beteiligung der Bundesländer im Raum. Alternativ wären auch andere Förderprogramme denkbar. Mal abwarten, was hier noch passiert.

Neues zur aktuellen Lage!

Im Moment scheint auch eine ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...