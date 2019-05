Defensive Werte können sich in einem schwierigen und schwankenden Marktumfeld, das von einer Unsicherheit der Anleger über die weitere Entwicklung bestimmt wird, meist besser halten. Denn ihr Geschäft gilt als relativ krisensicher, da es in jeder Phase nachgefragt wird.

Dazu zählt die Aktie der Deutschen Telekom. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,9 Prozent. Vor zwei Wochen gaben die Bonner neue Quartalszahlen an den Markt. Im ersten Jahresviertel setzte der Konzern rund neun Prozent mehr als im Vorjahresquartal um und übertraf die Erwartungen.

Um 3,5 Prozent wuchs der Konzern organisch, auch durch Zukäufe in Österreich und in den Niederlanden. Günstige Wechselkurs-Effekte trugen den Rest bei. Denn bei Tochter T-Mobile US lief es weiterhin richtig gut, obwohl noch nicht sicher ist, ob die Kartellbehörden die Fusion mit Sprint genehmigen.

Ihre Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Deutsche Telekom. Überall im Konzern sehe er positive Entwicklungen, betonte CEO Tim Höttges. Weiterhin am Laufen ist die 5G-Auktion ...

