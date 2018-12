Am 12. Dezember 1962 kaufte Warren Buffett zunächst Aktien einer angeschlagenen Textilfirma namens Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2). 56 Jahre später haben Buffett und seine rechte Hand, Charlie Munger, Berkshire zu einem vielfältigen Konglomerat von Unternehmen und Investitionen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer halben Billion US-Dollar gemacht. In Anbetracht dessen gibt es hier eine kurze Geschichte der vielleicht besten langfristigen Investition aller Zeiten und die beste Lektion, die Investoren aus Warren Buffetts Erfolg an der Spitze von Berkshire Hathaway lernen können. Buffett und Berkshire: Eine kurze Geschichte der erfolgreichsten Wertanlage aller Zeiten Warren Buffett investierte erstmals am 12. Dezember ...

