Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Zwischenergebnisse aus einer laufenden Phase I/II-Studie mit Impfstoffen für Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) seien mit Blick auf die bestätigte Sicherheit positiv ausgefallen, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht weiterhin eine 70-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit und wartet nun auf den Abschluss der Untersuchung Ende 2019./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 08:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-12-20/12:05

ISIN: DE000A1X3W00