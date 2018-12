Düsseldorf (ots) -



Ab Ende Dezember veranstaltet der Reiseveranstalter anlässlich seines 45-jährigen Firmenjubiläums ein großes Gewinnspiel in den Reisebüros. Verlost werden bis Ende März 45 Traumreisen im Wert von jeweils 2.500 Euro. Begleitet wird die Aktion mit Marketingmaßnahmen am Point of Sale.



Am 15. Januar 1974 aus einem kleinen Reisebüro in Kleve hervorgegangen, hat sich alltours inzwischen zu einem der größten Veranstalter in Deutschland mit einer Markenbekanntheit von 92 Prozent entwickelt. Grund genug für alltours, 45 glückliche Gewinner an dem Erfolg teilhaben zu lassen.



Für die Vermarktung in den Reisebüros hat alltours eine aufmerksamkeitsstarke Schaufensterdekoration entworfen. Sie weist auf das Gewinnspiel hin und lädt Kunden wie Passanten zum Mitmachen ein. Zusammen mit den Displays erhalten Reisebüros ausreichend Gewinnspielkarten. Kunden müssen darauf lediglich die Frage beantworten, welches Jubiläum alltours feiert. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch Ziehung unter allen bis zum 31.03.2019 eingereichten und richtig beantworteten Gewinnspielkarten.



Auch Reisebüros haben die Chance auf einen Gewinn: Die Agentur, die ihr Schaufenster am schönsten arrangiert, kann ebenfalls eine Traumreise im Wert von 2.500 Euro gewinnen. Zudem gibt es noch zehnmal 100 Euro zu gewinnen. Hierfür müssen Reisebüros bis zum 31.03.2019 Fotos ihrer Jubiläumsdekoration an aktion@alltours.de schicken.



Über alltours



alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit über 1,7 Millionen Gästen in 2017/2018 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.



