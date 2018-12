Die Bank für Sozialwirtschaft AG setzt im Bereich Portfolio Management auf Software-Innovation munio der DSER / niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332).

Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS), 1923 von der Freien Wohlfahrtspflege gegründete Fachbank der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, wird künftig die intelligente Portfoliomanagement-Lösung munio in ihrem institutionellen Wertpapiergeschäft für gemeinnützige Organisationen und Stiftungen einsetzen. Die B2B-Software munio, die ihren Namen von Lateinisch "schützen" entlehnt hat, ebnet der in Köln ansässigen Universalbank den Weg in die digitale Vermögensverwaltung.

Dabei wird das vielfach erprobte, zertifizierte und prämierte Portfoliomanagement-System munio die BFS AG sowohl bei der Individualberatung als auch bei der Strategieberatung unterstützen. Primärziel ist dabei die Optimierung von Wertpapierdepots mittels Risikominimierung. Die wissenschaftlich fundierte Basis von munio bildet das Risikomaß Maximum DrawDown - eine echte Weiterentwicklung des bekannten Ansatzes von Nobelpreisträger Harry M. Markowitz.

"Das Wertpapiergeschäft ist nach wie vor eine bedeutende Umsatzquelle von Banken - deshalb benötigt die BFS AG eine erprobte und stabile Anwendung, die nicht nur die unternehmerischen Anforderungen erfüllt, sondern die Bank auch für die Zukunft grundlegend positioniert", erklärt Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. "Dank der sofort einsetzbaren, umfassenden Funktionen und der großen Schnittstellenvielfalt war munio hier die richtige Wahl und hat sich im Wettbewerb durchgesetzt."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Ebenfalls war der BFS die digitale Optimierung der internen Prozesse wichtig, um die Kunden der Bank effizient und zukunftsorientiert zu unterstützen. Hierfür greifen wir ebenfalls auf bestehende Partnerschaften und Schnittstellen zurück", ergänzte Kris Grgurevic, Vertriebsvorstand der niiio finance group AG.

Der Startschuss für das Projekt fällt im Januar 2019. Weitere Projektpartner sind die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) für die Wertpapier-Abwicklung sowie die SAP AG, Walldorf, deren Branchensoftware für Banken ...

