marktEINBLICKE um 12: Selbst die Fed kann den Märkten nicht mehr helfen

Bis zuletzt hatten Anlegern gehofft, dass die US-Notenbank Fed, die Leitzinsen nicht zum vierten Mal in diesem Jahr anheben würde. Diese Hoffnungen wurden jedoch enttäuscht, so dass der DAX am Donnerstagmittag weiter an Boden verliert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,1% 10.650 MDAX -1,6% 21.637 TecDAX -1,2% 2.466 SDAX -0,9% 9.542 Euro Stoxx 50 -1,6% 3.003

Die Topwerte im DAX sind Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Merck profitiert von dem Umstand, dass angesichts des schwachen Marktumfelds die Zeit für eher defensive Werte gekommen ist, während die Lufthansa-Aktie auch von den niedrigeren Ölpreisen angetrieben wird.

