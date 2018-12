München (ots) - 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 16 Prozent, sahen gestern Abend "Hubert und Staller - Eine schöne Bescherung". Mit rund fünf Millionen war der 90-minütige Weihnachtsfilm damit die meistgesehene Sendung am Mittwoch.



Nachdem sich Johannes Staller entschieden hat, seiner Liebe nach Italien zu folgen, geht es am 9. Januar weiter mit "Hubert ohne Staller". Die neue, achte Staffel, immer mittwochs um 18:50 Uhr, verspricht in 16 Folgen so manche Neuerung und Überraschung, die schon im Titel anklingt.



Im Polizeirevier Wolfratshausen steht Franz Hubert (Christian Tramitz) mit seiner für ihn typisch eigenwilligen Art im Zentrum des Geschehens. Der bisherige Chef Reimund Girwidz (Michael Brandner) findet sich nun mitten im Polizistenalltag wieder, nachdem er in Folge einer aus dem Ruder gelaufenen Undercover-Ermittlung seinen Dienstgrad als Polizeirat verloren hat. Die Revierleitung ist neu besetzt mit Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) - souverän, energisch und zupackend bringt sie neuen Schwung in die Amtsstube. Zusätzlich unterstützt die junge Polizistin Rebecca Jungblut (Jeanne Goursaud) neuerdings das Team und arbeitet Hand in Hand mit dem manchmal etwas schusseligen Martin Riedl (Paul Sedlmeir). Außerdem tragen Susu Padotzke als Pathologin Dr. Caroline Fuchs, Hannes Ringlstetter als Yazid und Monika Gruber als Barbara Hansen weiterhin zum ganz eigenen und unverwechselbaren Humor der Serie bei.



Der Fernsehfilm "Hubert und Staller - Eine schöne Bescherung" ist eine Produktion der Tele München Gruppe und der Entertainment Factory (Produzenten: Herbert G. Kloiber, Oliver Mielke) im Auftrag der ARD Degeto und des BR für Das Erste. Die Redaktion haben Elmar Jaeger (BR), Franka Bauer (MDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).



"Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Tele München Gruppe und der Entertainment Factory (Produzenten: Herbert G. Kloiber, Oliver Mielke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer sind Bettina Ricklefs (BR) und Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR) und Franka Bauer (MDR).



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Eine Pressemappe zur Serie finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Die erste Folge der neuen Staffel steht im Vorführraum zur Ansicht zur Verfügung.



Fotos unter www.ard-foto.de



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de