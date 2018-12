Das Analysehaus Warburg Research hat Alstria Office von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,80 auf 14,30 Euro angehoben. Der solide Markt für Büroimmobilien dürfte dem Unternehmen 2018 weitere Bewertungsgewinne beschert haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu dem von ihm errechneten Nettovermögenswert bestehe ein Kurspotenzial von annähernd 20 Prozent./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0LD2U1